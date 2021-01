Az ellenzéki vezetésű I.kerület az összes bérlőjének beintett

Az ellenzéki újságíróknak végre leesett, hogy nem csak Bayer Zsoltnak csap oda az I.kerületi munkásököl.

Emlékeznek? V. Naszályi Márta többek között annak köszönheti polgármesterré választását, hogy a kampánya során megígérte, hogy a fideszeseket, de főleg Bayer Zsoltot szurokban fogja megfüröszteni, majd tollba fogja forgatni az ingatlanbérleti szerződéseik miatt. Lett is ennek nagy visszhangja, az emberek mindig kaphatók egy kis hírverésre, a haladó sajtóorgánumok meg egymást taposva hozták le a részleteket arról, hogy ki milyen olcsón bérli az értékes történelmi épületekben található önkormányzati ingatlanokat. Bayertól Zsiday-ig mindenki nevesítve volt a feketelistán, az emberek meg szépen hergelődtek, V.Naszályit meg polgármesterré választották.

Ahogy a „Vanmásik” Telex is írja, az I.kerületi képviselő-testület pedig hamarosan megszavazza azt a határozatot, ami jelentősen megdrágítja majd az önkormányzati ingatlanok bérleti díját. És hogy ez miért is akkora disznóság? Hát, csak azért, mert ezen ingatlanok kedvezményes bérleti jogához a lakók többnyire úgy juthattak, hogy vagy jelentős pénzt vagy nagyobb értékű ingatlanukat áldozták be. Ezeket a bérleményeket gyakran nagyobb összegek rááldozásával még fel is újították saját költségen.

Külön ocsmány, hogy több, mint egy év kellett ahhoz, hogy ezzel a sztorival előhozakodjanak. Amikor a botrány és a hírverés kellett, akkor ezt a narratívát mintha kifelejtették volna a történetből. Pont, mint amikor a választások után az (akkor még „Nincs másik”) Index kielemezte, hogy miért nem teljesíthető Karácsony Gergely egyetlen választási ígérete sem. Ilyen az, amikor a kritikátlan felszopás után koppannak a fejek. Kár, hogy ennek is az emberek isszák meg a levét.